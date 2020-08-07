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Украина
6 августа 20, 18:35
В Виннице от коронавируса умер врач облбольницы
врач
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Врач был госпитализирован 3 августа, но уже через два дня скончался. У него был ряд сопутствующих заболеваний.

В Виннице от коронавируса умер врач областной клинической больницы им. Пирогова Игорь Данилюк, сообщает пресс-служба ОГА.

Как сообщается, 51-летний мужчина работал врачом в гематологическом отделении. Пациент поступил в реанимацию 3 августа в крайне тяжелом состоянии. У него был СOVID-19, внебольничная двустороння пневмония 4 класса, дыхательная недостаточность, 80% поражения легких. Кроме того, мужчина болел гипертонической болезнью второй степени и имел ожирение.

5 августа пациента подключили к аппарату ИВЛ. Из-за сильного воспаления и отека легких он умер.

Из-за смерти врача проведут расследование.

На данный момент в Винницкой области зафиксировали 2898 случаев коронавируса, 58 пациентов умерли, 2169 - выздоровели.

Отметим, Минздрав перестал публиковать официальную информацию о количестве умерших врачей от коронавируса. В последний раз такие данные обнародовал 21 июня президент Владимир Зеленский, когда объявил о 43 умерших медработниках.

На днях нардеп от Слуги народа Галина Третьякова заявила, что от коронавируса умерли более 60 медиков, семьи 12 из них уже получили компенсацию.
Korrespondent
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