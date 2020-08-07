Зеленский объяснил свой поход в магазин

Владимир Зеленский объяснил свой поход в "обычный продуктовый магазин" в Донецкой области. Президент написал, что захотел купить кофе и конфеты, а заодно посмотрел, как соблюдается масочный режим.

- Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей. Что хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя… А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины… - написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.

Зеленский взял сладостей всего на 150 граммов. В комментариях к посту пользователи гадают: конфеты, которые купил президент, сделаны на фабрике Roshen или нет. Фантики похожи на конфеты "Добра корівка", которые выпускаются под собственной торговой маркой АТБ "Своя лінія".

Первой видео с Зеленским в магазине опубликовала в своем Инстаграм пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она сообщила, что президент зашел в магазин на пять минут. На записи видно, что кроме Мендель, Зеленского снимает советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, а также фотограф президента.