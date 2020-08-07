5 изменений, которые принес Украине карантин

"Мир никогда уже не будет прежним" - эта банальная фраза в последние месяцы звучит практически из каждого утюга. Портал The Point провел опрос и выяснил, как карантин повлиял на работу украинцев и что сегодня изменилось в нашей жизни.

Первый вопрос, который может и должен прояснить кадровый портал, очевиден: так что с работой? Оказалось, по карьере почти трети украинцев коронавирус нанес сокрушительный удар.

Лишь 60% опрошенных отметили, что продолжают работать на том же месте, что и до карантина. Более 17% опрошенных сократили: из них 14,4% отправились на поиски новой работы, а 2,7% решили пока отдохнуть. Еще 13,3% уволились сами и сейчас находятся в активном поиске.

Сотрудница кредитного отдела одного из столичных банков Алена признается, что уволиться с работы ее заставило нежелание начальницы разрешить ей работать удаленно.

- Большинству наших сотрудников в первый месяц карантина сделали удаленный доступ к данным, - говорит Алена. – Но при этом разрешение работать удаленно нужно было получать у своего непосредственного начальника. В апреле-мае большинство отделов были пустыми, и только наш департамент ездил на работу так, будто ничего не происходит. Мне пришлось взять больничный, потом отпуск, в надежде, что начальница одумается и изменит свое решение. Но когда отпуск закончился, она и слышать ничего не захотела об удаленной работе! "Ты уже достаточно отдохнула - теперь можешь и поработать!" - заявила она, подразумевая, что удаленная работа - это тот же отдых. Пришлось уволиться.

Компании во всем мире ищут возможности для своих сотрудников работать в дистанционном режиме - именно такой работе прогнозируют будущее. Но многие украинские работодатели, как уже говорилось выше, до сих пор не готовы перевести подчиненных на дистанционный формат.

- Украинские работодатели сопротивляются удаленной работе сотрудников "до последнего", - отмечает директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов. - Во-первых, любые изменения вообще воспринимаются большинством людей трудно, так и с дистанционной работой: нет смысла что-то менять, когда долгие годы все и так работало хорошо. Во-вторых, большое значение имеет менталитет. Многие отечественные руководители уверены, что без их "всевидящего ока" подчиненные не работают. Отсюда системы контроля прихода и ухода, видеокамеры в офисах, блокировка соцсетей, да еще и введение многочисленных отчетов, чтобы сотрудники были постоянно заняты. Но и этого мало: некоторые руководители еще и по офису ходят, проверяя, что делают их подчиненные - работают или чай пьют.

Карантин показал, что большинство взрослых людей в состоянии самоорганизоваться и работать из дома. Да и опросы свидетельствовали, что наши сограждане возвращению в офисы не рады: украинцы попросту отвыкли от общественного транспорта и боятся заразиться.

Однако нынешний опрос дал довольно неожиданный результат: оказалось, что и отказаться от офисов готовы далеко не все. В целом мнения о том, где лучше работать – в офисе или дома – разделились практически поровну. 26% респондентов удобнее всего работать из офиса, 25% хотели бы работать дистанционно, а почти каждый второй предпочел бы работать попеременно – то на рабочем месте, то удаленно.

Что касается заработной платы, то о том, что она осталась на докарантинном уровне, сообщили лишь 38% опрошенных. Трое из десяти начали получать более низкую зарплату, и лишь 4% счастливчиков смогли похвастаться ее увеличением.

Отдельный разговор – долги по зарплатам, объемы которых можно проследить по данным Госстата. Статистика утверждает: если в марте украинские предприятия задолжали своим сотрудникам 3,02 млрд грн, то в июле сумма долга выросла до 3,15 млрд грн.

При этом более четверти респондентов отмечают, что нагрузка на работе выросла и во время карантина им пришлось работать больше. 28% опрошенных считают, что в объеме работы ничего не поменялось, а у каждого шестого работы поубавилось.

О том, что туристическая сфера сегодня переживает тяжелые времена, эксперты говорят не первый месяц. Практика показывает, что большинство украинцев в этом году предпочли внутренний туризм, а в зарубежные вояжи отправились лишь самые отчаянные. Опрос кадрового портала подтвердил эту тенденцию: о том, что они собираются в ближайшее время отправиться за границу, сообщили лишь 18% респондентов, тогда как по Украине готовы путешествовать 30%.

При этом большинство - 52% - вообще не планируют в этом году отъезжать далеко от своего дома.

- Хуже всего в этой ситуации неизвестность и "подвешенное состояние", которое длится месяцами, - говорит киевлянка Светлана. – Дочь учится в Германии, и мы не виделись уже полгода. Правила постоянно меняются, рейсы то назначают, то отменяют, совершенно непонятная ситуация с документами, которые нужны для въезда в Германию. Наш МИД хорошо устроился: всем дали дельный совет "узнавать правила в стране въезда" - и умыли руки. А как их узнавать?! Мы писали запросы в погранслужбу, консульство – ни ответа ни привета. Сидим на чемоданах с мая! И когда закончится этот бардак, непонятно.

Страшные экономические прогнозы и советы готовиться к тяжелым временам заставили многих иначе взглянуть на собственные расходы: треть участников опроса отметили, что с введением карантина пытаются больше откладывать и меньше тратить.

При этом четверть респондентов пожаловались, что у них ничего не получается: экономят практически на всем, но откладывать нечего! Еще примерно столько же рассказали, что вынуждены экономить, поскольку пока не работают, и лишь 17% опрошенных имеют "финансовую подушку", которая помогает им проще смотреть в кризисное будущее.

Недавнее исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии, показало, что каждому восьмому украинцу не хватает денег даже на еду. Впрочем, учитывая тягу украинцев несколько сгущать краски, возможно, все не так уж страшно? Да и авторы нынешнего опроса пришли к выводу: глобальные события всегда несут изменения, но зачастую они не так ужасны, как их изображают в погоне за "сенсациями".