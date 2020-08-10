В Украине снова антирекорд по числу заболевших COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 78 261 человек, выздоровевших – 43 055, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 852 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 33 354 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), в Киеве (186) и в Харьковской области (146).

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек), 6 августа 2020 г. (1318 человек).

Детальные данные по регионам:

Винницкая область - 2932 (+34)

Волынская область - 4162 (+54)

Днепропетровская область - 1508 (+16)

Донецкая область - 945 (+4)

Житомирская область - 2064 (+28)

Закарпатская область - 5615 (+76)

Запорожская область - 895 (+5)

Ивано-Франковская область - 5426 (+131)

Кировоградская область - 714 (+1)

г. Киев - 9178 (+186)

Киевская область - 4058 (+78)

Львовская область - 10572 (+152)

Луганская область - 146 (11)

Николаевская область - 682 (+16)

Одесская область - 3904 (+156)

Полтавская область - 489 (+12)

Ровенская область - 6638 (100)

Сумская область - 636 (+42)

Тернопольская область - 3212 (+35)

Харьковская область - 4527 (+146)

Херсонская область - 255 (+13)

Хмельницкая область - 1286 (+29)

Черновицкая область - 6477 (+94)

Черкасская область - 975 (+6)

Черниговская область - 965 (+28)

В пятницу, 7 августа, пройдут заседания комиссий ТЭБ и ЧС, на которых будут пересматриваться показатели регионов относительно соответствия той или иной карантинной зоне.

Как сообщал ранее глава Минздрава Максим Степанов, на этом заседании Тернопольская и Винницкая области могут быть переведены в "зеленую" зону. В то же время карантин могут ужесточить в Харькове, в котором в течение последних 6 дней значительно вырос уровень заболеваемости.



