МИД: Крым нужен РФ как военная база

Россия превратила Крым в военную базу и пытается установить контроль над регионом Черного и Азовских морей, чтобы продвигать военную стратегию на Ближний Восток и в Северную Африку. Об этом в интервью турецкому изданию DHA рассказала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Военная стратегия России направлена на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них - военная база на этом пути", - сказала она.

По ее словам, Россия уже сегодня хочет сделать из Азовского моря собственное озеро, а в Черном море разместила, по данным МИД, шесть подводных лодок.

Джапарова отметила, что оккупация Крыма - это не внутренний вопрос Украины, а вопрос, который касается всего Черноморского региона и стран Средиземноморья. "Крым стал военной базой России. Все страны вокруг этой базы должны знать об агрессивной политике России по контролю над регионом", - объяснила она.

"По этой причине Украина мы пытаемся создать Крымскую платформу. Участие Турции в этой платформе я считаю одним из самых желанных. Мы планируем ежегодно проводить Крымский саммит в Киеве, где собираются лидеры стран", - добавила замглавы МИД.



