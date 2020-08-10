В Украине произошла утечка персональных данных военных

В Украине специалисты обнаружили telegram-бот, который распространяет персональные данные украинских военнослужащих. Об этом сообщает Офис украинского омбудсмена.

"Выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, где обнародованы табличный файл с персональными данными (ФИО , номерами воинских частей, утвердительными датами самовольного оставления воинских частей). Список содержит данные о 6907 военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Telegram-бот был обнаружен в июле при мониторинге соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных.

Офис омбудсмена направил письмо в СБУ и Нацполицию с просьбой принять меры для его блокировки, но по состоянию на 7 августа telegram-бот продолжал распространять информацию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа ограничение свободы на срок до трех лет.

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