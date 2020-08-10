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Новости
Украина
8 августа 20, 14:25
Украина закрывает админграницу с Крымом
админграница с Крымом
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Пересечение админграницы с полуостровом разрешат только для некоторых граждан. Ограничения будут действовать до конца лета.

Украина до конца августа прекращает работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства в субботу, 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - написал он в Телеграмм.

Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

  • место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;
  • место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";
  • лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции.

Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Ранее пересмотреть режим работы КПВВ на админгранице с Крымом призвал президент Владимир Зеленский, когда поручил Кабмину мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса.

Отметим, по данным пограничников, пассажиропоток с Крымом упал почти в 10 раз. Ежедневно админграницу пересекают 1-1,5 тысяч человек, тогда как год назад - до 10 тысяч.
Korrespondent
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