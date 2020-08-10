ЦИК назначил выборы с учетом нового деления на районы

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение принято на основании постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета Министров об определении территорий объединенных территориальных общин.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Читайте также: ЦИК упростила изменение адреса избирателей: видео



Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

Читайте также: К чему приведет повсеместное сокращение районов в Украине?



17 июля Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.

Читайте также: В ЗАКАРПАТЬЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ. ЧАСТЬ ОБЛАСТИ ОТХОДИТ К ВЕНГРИИ?

