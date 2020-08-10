Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.43
USD
27.59
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 августа 20, 23:53
ЦИК назначил выборы с учетом нового деления на районы
ЦИК
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всего 25 октября впервые пройдут 1441 выборы депутатов и глав местного самоуправления.

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение принято на основании постановления Верховной Рады об образовании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета Министров об определении территорий объединенных территориальных общин.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Читайте также: ЦИК упростила изменение адреса избирателей: видео

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

Читайте также:  К чему приведет повсеместное сокращение районов в Украине?

17 июля Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", образовав в Автономной Республике Крым и областях 136 новых районов и ликвидировала существующие 490 районов.

Читайте также: В ЗАКАРПАТЬЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ. ЧАСТЬ ОБЛАСТИ ОТХОДИТ К ВЕНГРИИ?

censor.net.ua
Ещё по теме:
К чему приведет повсеместное сокращение районов в Украине?
Дуда укрепил свое лидерство на выборах в Польше:
Правительство Франции уходят в отставку
Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер
noimageОбъявлен в розыск экс-министр экологии Злочевский
noimageВ Украине одной обязательной прививкой станет больше
noimageВ детсаду Черкасс выявили коронавирус
noimageВ Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки
Лента новостей