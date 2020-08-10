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Новости
Украина
9 августа 20, 12:53
В порт Украины зашло судно с зараженным COVID экипажем
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Все инфицированные моряки застрахованы и будут проходить лечение в одном из лечебных учреждений города Южный.

В порт Южный зашел сухогруз PATRA, половина экипажа которого заражена коронавирусом. Об этом в субботу, 8 августа, сообщила Думская.

"Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла (под флагом Греции) с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ", - заявил директор Лабораторного центра МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

Так, с помощью тестирования, проведенного на борту сухогруза, COVID-19 выявили у 11 моряков.

"Сейчас судно пришвартовано у карантинного причала. Решается вопрос госпитализации больных и обследования здоровых людей, возможно, они уже переболели коронавирусом", - резюмировал чиновник.

Отмечается, что моряки застрахованы и будут проходить лечение в одном из лечебных учреждений города Южный.

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов экипажа судна София, находящегося на карантине в порту Южный.

Как сообщалось, в бухте Керчи на судне у троих моряков зафиксировали COVID-19, их отправили в симферопольскую больницу.
Korrespondent
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