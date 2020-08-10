Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Украинцев предупредили о надвигающихся грозах, которые ожидаются в понедельник, 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

- 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины, - отмечено в сообщении.

Что касается Киева, осложнения погодных условий в столице и области приравнивают к I уровню опасности (желтому).

Согласно данным Украинского гидрометцентра, неделя начнется с грозовых дождей в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке будет сухо. Температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться от +25 до +28 градусов, а на юге - от +29 до +32.

По прогнозам синоптиков, во вторник 10 августа осадки сохранятся на западе, севере и в центре, а также распространятся на Харьковскую область. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +24 до +27, а в восточных и южных областях - от +27 до +31.

В среду, 11 августа дожди переместятся на юг и восток Украины, а также пройдут в Карпатском регионе. В западных, северных и центральных областях температура снизится до +21...+ 25 градусов, на остальной территории будет колебаться от +27 до +31.

Ранее специалисты Укргидрометцентра анонсировали последний месяца лета жарким и сухим. В течение августа 2020 года средняя температура ожидается 19-24 градусов. В горах 16-17, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, а в Карпатах - до 122 мм. Что тоже в пределах нормы.