В детсаду Черкасс выявили коронавирус

В Черкассах в детском саду №34 зафиксировали случай коронавируса. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на руководителя департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.

Официально факт заражения подтвердился в субботу вечером.

В связи с этим, детей, посещавших детсад, переведут на двухнедельную самоизоляцию.

А сам детсад закроют для проведения ремонтных работ.

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Напомним, накануне в ВСУ зафиксировали новый летальный случай COVID-19. Умерла работник ВСУ, которая ранее находилась дома на амбулаторном лечении.

Также сообщалост, что в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения COVID.