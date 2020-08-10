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Новости
Украина
10 августа 20, 09:54
В детсаду Черкасс выявили коронавирус
детсад
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Всех воспитанников садика отправят на самоизоляцию, а детсад тем временем закроют на ремонт.

В Черкассах в детском саду №34 зафиксировали случай коронавируса. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на руководителя департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.

Официально факт заражения подтвердился в субботу вечером.

В связи с этим, детей, посещавших детсад, переведут на двухнедельную самоизоляцию.

А сам детсад закроют для проведения ремонтных работ.

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Напомним, накануне в ВСУ зафиксировали новый летальный случай COVID-19. Умерла работник ВСУ, которая ранее находилась дома на амбулаторном лечении.

Также сообщалост, что в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения COVID.
Korrespondent
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