В детсаду Черкасс выявили коронавирус

В Черкассах в детском саду №34 зафиксировали случай коронавируса. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на руководителя департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.
Официально факт заражения подтвердился в субботу вечером.
В связи с этим, детей, посещавших детсад, переведут на двухнедельную самоизоляцию.
А сам детсад закроют для проведения ремонтных работ.
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Напомним, накануне в ВСУ зафиксировали новый летальный случай COVID-19. Умерла работник ВСУ, которая ранее находилась дома на амбулаторном лечении.
Также сообщалост, что в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения COVID.