Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер

Власти Ирана не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, пишет Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.

Ранее МИД Украины уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг. Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.

Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.