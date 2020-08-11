Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.43
USD
27.59
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 августа 20, 19:18
Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер
сбитый Boeing-737
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обязательства по выплатам за сбитый самолет лежат на европейских страховых компаниях, полагают в Тегеране.
Власти Ирана не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, пишет Reuters.
 
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.
 
Ранее МИД Украины уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг. Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.
 
Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий
COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 апреля 2020
Трамп ветировал запрет на применения силы против Ирана
Иранские власти назвали виновного в трагедии самолета МАУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция. ФОТО
noimageОбъявлен в розыск экс-министр экологии Злочевский
noimageВ Украине одной обязательной прививкой станет больше
noimageВ детсаду Черкасс выявили коронавирус
noimageВ Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки
Лента новостей