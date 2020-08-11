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Новости
Украина
10 августа 20, 19:54
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция. ФОТО
Жыве Беларусь
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В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь!".
В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом "Жыве Беларусь!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции Президент Украины должен обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов Президента Республики Беларусь, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Также смотрите: Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Двух участников акции задержала полиция. Причины задержания не сообщались.


Фото и видео - Олег Богачук.
censor.net.ua
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