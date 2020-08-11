Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции Президент Украины должен обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов Президента Республики Беларусь, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

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Двух участников акции задержала полиция. Причины задержания не сообщались.





Фото и видео - Олег Богачук.

