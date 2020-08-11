В Украину идет похолодание

Погода в Украине 11 августа останется жаркой, но большую часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются днем в северных, западных и большинстве центральных областей. Они будут непродолжительными, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13 - 18 градусов, днем 24 - 29. В южной части и на Закарпатье ночью 16 - 21, днем 27 - 32 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 11 августа днем ​​в северных, западных и центральных областях грозы (1-й уровень опасности, желтый).

- 12 августа очень жарко будет в Западной Европе, а у нас похолодает до 20 - 25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях, близких к украинскому югу, еще будет значительно теплее, 26 - 30 градусов, - отметила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве будет до 28 градусов, а с 12 числа похолодает до 21 - 24 градусов. Возможен периодически дождь с грозой.