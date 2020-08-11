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Новости
Украина
11 августа 20, 09:11
В Украине 1 158 новых случаев коронавируса за сутки
коронавирус
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За минувшие сутки, 10 августа, в Украине обнаружили 1 158 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 29 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 83 115. Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) областях, Киеве (123) и Ивано-Франковской (114) области. В Днепропетровской области новых случаев коронавируса за минувшие сутки не выявили.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 44 934 украинцев, из них за последние сутки - 575. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 230 украинцев, что на 554 больше, чем сутками ранее.
censor.net.ua
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