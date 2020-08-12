Известный «варьят» из Збаража решил возглавить столицу

Известный украинский телеведущий, актер и комик Сергей Притула объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность городского головы Киева. Как сообщает Фраза, ссылаясь на «Украинскую правду», об этом он заявил на съезде партии «Голос», в членом политсовета которой является.

«Киев — это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме», — заявил шоумен, выразив благодарность собравшимся, «которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы».

«И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку. Я баллотируюсь на должность городского головы Киева», — объявил Притула.

При этом он пообещал, что через год ему не надоест и он не откажется от должности, очевидно намекая таким образом на бывшего главу партии «Голос» Святослава Вакарчука, который отказался от своей должности и сложил мандат народного депутата через год после избрания.

В свою очередь, председатель партии Кира Рудик объявила слоган будущей кампании: «Твой голос способен».

Шоумен и волонтер Сергей Притула родился в 1981 году в Збараже Тернопольской области. Там же получил высшее образование в Тернопольском национальном экономическом университете. Играл в КВН, участвовал в художественной самодеятельности. В начале «нулевых» некоторое время обучался и работал в Лондоне. В целом, 16 раз менял место проживания.

В ноябре 2005 года переехал в Киев, где начал работать на радио и телевидении. Был резидентом «Comedy Club UA». С 2016 года ведет программу «Варьяты-шоу» на Новом канале.

Летом 2015 года женился во второй раз на уроженке Донецка Катерине Сопельник. Впоследствии оказалось, что сестра Катерины является женой известного бизнесмена и представителя Партии регионов Виталия Хомутынника.

С 2014 года активно помогает украинской армии, собирая вещи и продукты для бойцов сначала Антитеррористической операции, а впоследствии Операции объединенных сил на Донбассе.

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Напоиним: 22 августа 2019 года теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника в Киеве на Днепровской Набережной совершила наезд на мать с ребенком. Пострадавших пришлось доставать из-под авто.

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