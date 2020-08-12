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Новости
Украина
11 августа 20, 22:13
Уменьшение количества районов в Украине обжаловали в суде
Геннадий Москаль
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В административном иске утверждается, что Верховная Рада, принимая постановление "Об образовании и ликвидации районов", нарушила нормы Конституции и законов Украины

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций, председатель ОО "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль обжаловал в Киевском окружном административном суде постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов".

Об этом сообщается на сайте Москаля.

"Верховная Рада Украины, принимая постановление "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года №807-IX, нарушила нормы Конституции и законов Украины. Согласно Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады принадлежит образование и ликвидация районов, а также установление границ районов. При принятии данного постановления Верховная Рада не установила границ новосозданных районов, а также постановила, что в новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные громады, которые утверждены Кабинетом министров Украины", — говорится в административном иске политика.

Экс-председатель Закарпатской и Луганской ОГА также призвал жителей ликвидируемых районов защищать свои права и присоединяться к иску.

Напомним, 17 июля Верховная Рада приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины. В частности, вместо имеющихся в Украине 490 районов создается 136 укрупненных.

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Документ предусматривает, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

При этом выборы депутатов районных советов районов, которые были ликвидированы соответственно до принятия указанного постановления, не будут проводиться.

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Постановление предусматривает, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будет проводиться после возвращения этих территорий под юрисдикцию Украины.
Delo
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