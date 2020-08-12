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Новости
Украина
12 августа 20, 08:18
За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня
ООС
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 11 августа на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил возле Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"На других участках фронта наблюдалась тишина. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможным опасным действиям противника", - добавили в пресс-центре ОС.
censor.net.ua
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