В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 84 548. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (113) областях.
Выздоровели от заболевания коронавирус уже 45 686 украинцев, из них за последние сутки - 752. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 892 украинца, что на 662 человека больше, чем сутками ранее.
Данные по регионам:
- Винницкая область - 3043 (41)
- Волынская область - 4423 (+48)
- Днепропетровская область - 1602 (31)
- Донецкая область - 1011 (+29)
- Житомирская область - 2215 (+37)
- Закарпатская область - 5946 (+71)
- Запорожская область - 971 (+12)
- Ивано-Франковская область - 6039 (+128)
- Кировоградская область - 728 (+3)
- г. Киев - 9869 (+192)
- Киевская область - 4307 (+68)
- Львовская область - 11308 (+166)
- Луганская область - 160 (+3)
- Николаевская область - 744 (15)
- Одесская область - 4458 (+94)
- Полтавская область - 514 (11)
- Ровенская область - 7114 (+96)
- Сумская область - 716 (+14)
- Тернопольская область - 3413 (+38)
- Харьковская область - 5169 (+139)
- Херсонская область - 276 (+5)
- Хмельницкая область - 1413 (+37)
- Черновицкая область - 6980 (+113)
- Черкасская область - 1049 (10)
- Черниговская область - 1080 (+42)