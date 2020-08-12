Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.37
USD
27.51
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 августа 20, 09:18
В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За минувшие сутки, 11 августа, в Украине обнаружили 1 433 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 84 548. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (113) областях.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 45 686 украинцев, из них за последние сутки - 752. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 892 украинца, что на 662 человека больше, чем сутками ранее.

Данные по регионам:

  • Винницкая область - 3043 (41)
  • Волынская область - 4423 (+48)
  • Днепропетровская область - 1602 (31)
  • Донецкая область - 1011 (+29)
  • Житомирская область - 2215 (+37)
  • Закарпатская область - 5946 (+71)
  • Запорожская область - 971 (+12)
  • Ивано-Франковская область - 6039 (+128)
  • Кировоградская область - 728 (+3)
  • г. Киев - 9869 (+192)
  • Киевская область - 4307 (+68)
  • Львовская область - 11308 (+166)
  • Луганская область - 160 (+3)
  • Николаевская область - 744 (15)
  • Одесская область - 4458 (+94)
  • Полтавская область - 514 (11)
  • Ровенская область - 7114 (+96)
  • Сумская область - 716 (+14)
  • Тернопольская область - 3413 (+38)
  • Харьковская область - 5169 (+139)
  • Херсонская область - 276 (+5)
  • Хмельницкая область - 1413 (+37)
  • Черновицкая область - 6980 (+113)
  • Черкасская область - 1049 (10)
  • Черниговская область - 1080 (+42)
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Украине 1 008 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 20 млн
Лукашенко сделал первое заявление
Объявлен в розыск экс-министр экологии Злочевский
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В июле в Украине выявлено 1,3 тыс случаев ВИЧ-инфекции
noimageЗа сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня
noimageУменьшение количества районов в Украине обжаловали в суде
noimageИзвестный «варьят» из Збаража решил возглавить столицу
Лента новостей