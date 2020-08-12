В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 84 548. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (113) областях.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 45 686 украинцев, из них за последние сутки - 752. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 892 украинца, что на 662 человека больше, чем сутками ранее.

Данные по регионам:

Винницкая область - 3043 (41)

Волынская область - 4423 (+48)

Днепропетровская область - 1602 (31)

Донецкая область - 1011 (+29)

Житомирская область - 2215 (+37)

Закарпатская область - 5946 (+71)

Запорожская область - 971 (+12)

Ивано-Франковская область - 6039 (+128)

Кировоградская область - 728 (+3)

г. Киев - 9869 (+192)

Киевская область - 4307 (+68)

Львовская область - 11308 (+166)

Луганская область - 160 (+3)

Николаевская область - 744 (15)

Одесская область - 4458 (+94)

Полтавская область - 514 (11)

Ровенская область - 7114 (+96)

Сумская область - 716 (+14)

Тернопольская область - 3413 (+38)

Харьковская область - 5169 (+139)

Херсонская область - 276 (+5)

Хмельницкая область - 1413 (+37)

Черновицкая область - 6980 (+113)

Черкасская область - 1049 (10)

Черниговская область - 1080 (+42)



