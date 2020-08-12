Сергей Притула идет в мэры: яркие цитаты об Украине и войне

Стоит добавить, что по июльским опросам "Рейтинг" наибольшую благосклонность от киевлян сейчас имеет действующий мэр Киева Виталий Кличко. На втором месте разместился Притула, впрочем после его официального объявления о баллотировании рейтинги шоумена могут резко возрасти.

Какими яркими цитатами в последнее время отличался Сергей Притула и почему его поддерживает большое количество последователей в социальных сетях – читайте в подборке.





Цитаты Сергея Притулы





О волонтерстве и благотворительности

"Спасибо каждому за помощь! И от своего имени и от всех ребят, которые защищают нашу возможность не менять свой привычный образ жизни: ходить на работу, воспитывать детей, планировать отпуск. Поддерживайте Армию! Не обязательно через меня. Если оглянетесь, то увидите, как много волонтеров вокруг вас! Помогайте и им. Все равно общее дело делаем. Этот отчет, в котором я упомянул еще несколько волонтеров и фондов – очередное этому подтверждение! Мы держимся вместе!"

Останавливаться не будем! Армия защищает нас, мы помогаем Армии! Конструкция проста и понятна. В ней нет места "уставшим от войны" и любителям "русского мира". Всем остальным еще раз мое огромное спасибо за вашу постоянную поддержку, за ваши деньги и за доброе слово, которое мотивирует не меньше, чем горящие глаза наших ребят на фронте, когда привозишь им очередное добро! Работаем, господа!



Притула занимается волонтерством более 5 лет / Facebook / @Сергей Притула - официальная страница

"Вы хотите заниматься благотворительностью тихо? Занимайтесь – флаг в руки! Но какого черта вы решили, что можете указывать кому-то, как это делать? Особенно людям, работающим в публичной сфере?.. Во всем мире звезды кино и шоубизнеса занимаются публичной благотворительностью... И только у нас есть огромное количество людей, которые начинают навязывать собственное видение такой деятельности. И я готов биться об заклад, что кроме тех, кто действительно занимается тихой, непубличной благотворительностью, есть еще очень много людей, которые на самом деле имеют такое же отношение к благотворительности и каким-то социальным проектам, как я к процессу собственной беатификации. Просто так легче оправдывать свою пассивность, бездействие, чувство вины. Кто-то делает, а я – нет. Ну то на тебе говна на вентилятор, благодетель! Тихо делай, слышишь?! Потому что если я ничего не делаю и ты будешь делать тихо, то, в принципе, мы занимаемся примерно одним и тем же – молчим в платочек".

Хороший волонтер действительно полезен на своем месте, как только он лезет в политику, он превращается в советника президента или премьер-министра, и уже не так адекватно люди его воспринимают, потому что власть в государстве – она априори всегда "плохая".

"Я не хочу быть псевдокумиром, которого из меня могут вылепить фейсбук-фоловеры. Которые сегодня поднесут, а завтра "опустят", обхаркают и вытрут об меня ноги. У меня тоже хватает "скелетов в шкафу", и я не святой".





О Вакарчуке и сложении мандата

"Вакар сделал то, что обещал. И, оставаясь идейным вдохновителем партии и, в то же время, ее рядовым депутатом – сдал мандат. На его место придет другой специалист. Я благодарен Святославу за то, что он объединил столько профессиональных людей, патриотов, дал им толчок, возможность работать ради государства. Партия "Голос" состоялась. Святослав людей не только привел, но и дал им возможность двигаться дальше самостоятельно... Почему-то так повелось, что партия в Украине – это, по сути, политическая корпорация, это всегда об одном человеке. Но "Голос" не является партией вождистского типа... "Голос" пытается задать другой стандарт политики – это не про человека, это про принципы и про настойчивость. Партия будет и в дальнейшем привлекать к украинской политике достойных, решительных, мощных людей. Мне за такую партию не стыдно".

Я могу вам пообещать, что когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сдам мандат.



Святослав Вакарчук и Сергей Притула / Facebook / @Сергей Притула – официальная страница





О политике и политиках

"Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги... Если решаться на такой серьезный челендж, как борьба за мэрское кресло в столице, то однозначно для этого похода нужна профессиональная команда, нужна команда людей, на которых можно опереться, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать на них часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников "Варьяты-шоу", а команда профильных специалистов".

Сторонники различных политических партий и народные депутаты, ветераны АТО/ООС и менеджеры среднего звена, волонтеры и активисты, ультрас и хипстеры, пенсионеры и студенты... у всех этих, казалось бы, очень разных людей, оказался общий знаменатель. Это – Арсен Аваков. Точнее, его отставка!

"У кого-то еще есть надежда, что Надежда небезнадежна?"

Я не знаю, кто в этой стране не представлял себя человеком, который может разрулить все в стране так просто по одному щелчку пальцев. Были и неоднократно у меня такие мысли, но я сам себя пугал в этих мыслях. В своих фантазиях я представлял себя отцом нации, который контролирует ситуацию в Украине, опираясь на штыки военных.

"Я не готов рассказывать, какой Зеленский как человек, потому что мы пересекались в 90% случаев по рабочим вопросам. В начале нулевых я активно занимался организацией концертов в Тернополе и частично по Западной Украине. С Зеленским мы общались изредка в те времена, когда он был артистом, который разгонял этот "95 квартал", выводил на высшие ступени популярности... Он пахал, как лошадь. На русском "на износ". Он делал все возможное для того, чтобы его коллектив оказался в топе украинского шоу-бизнеса и не только украинского... Зеленский как политик появился у нас, грубо говоря, после Нового года. Хотя подготовка к встрече Зеленского-политика велась последние несколько лет. Это очевидно."





Об Украине

"Давайте-ка, люди добрые, не меряться в том, кто больше любит Украину. Потому что это напоминает маленьких детей, которые на детской площадке спорят у кого мама умнее или папа сильнее. Мама у нас одна. Не расстраивайте ее. Думайте своими головами, а не ретранслируйте слова своих политических кумиров, потому что обычно те слова очень расходятся с мыслями, а еще больше с действиями!"

Народный Герой – это худшая награда, которую бы я желал в своей жизни. Из всех.

"Ем украинское. Никогда в жизни красный борщ не променяю на какой-то суп из шпината".



Притула часто путешествует по Украине, в частности, наведывается на родную Тернопольщину /Facebook / @Сергей Притула – официальная страница

"Как волонтер я, наверное, знаю, каким на самом деле является украинский народ! Знаю, кто помогал и как! Знаю, что перед лицом угрозы мы должны объединяться независимо от пола, возраста, социального положения или вероисповедания! Украинскую армию годами поддерживали и поддерживают миллионы украинцев, от малых детей до пенсионеров, от учителей и бухгалтеров до айтишников и топменеджеров!"





О войне

"Каждый сам может выбирать, что и когда праздновать. Но рано или поздно надо дать себе ответ на простой вопрос: мы с кем?

Быть ли частицей соседского победобесия, где нет места для украинским борцам против нацизма, а только русский или совецкий воин. Или быть частью мирового сообщества и подчеркивать наш личный вклад в общей победе антигитлеровской коалиции".

Война – это страшно, это жестоко, это больно. Мы увидели это в 2014 и видим до сих пор.

источник: lifestyle.24tv.ua/

