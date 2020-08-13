Украина за сутки установила новый антирекорд по COVID-19

За вчерашний день в Украине зафиксировано 1 тысяча 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является антирекордом по количеству новых больных в сутки.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 13 августа, в Украине зарегистрировано 86 тысяч 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 992 летальных, а 46 тысяч 216 пациентов выздоровели.
С начала пандемии проведено 1 млн 233 тысячи 925 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 530 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 086 случаев;
Волынская область — 4 471 случай;
Днепропетровская область — 1 630 случаев;
Донецкая область — 1 027 случаев;
Житомирская область — 2 266 случаев;
Закарпатская область — 6 009 случаев;
Запорожская область — 1 010 случаев;
Ивано-Франковская область — 6 177 случаев;
Кировоградская область — 733 случая;
город Киев — 10 002 случая;
Киевская область — 4 377 случаев;
Львовская область — 11 474 случая;
Луганская область — 170 случаев;
Николаевская область — 755 случаев;
Одесская область — 4 572 случая;
Полтавская область — 516 случаев;
Ровенская область — 7 206 случаев;
Сумская область — 754 случая;
Тернопольская область — 3 489 случаев;
Харьковская область — 5 378 случаев;
Херсонская область — 286 случаев;
Хмельницкая область — 1 468 случаев;
Черновицкая область — 7 110 случаев;
Черкасская область — 1 067 случаев;
Черниговская область — 1 107 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 13 августа, в ЦОС поступило 2 тысячи 4 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 142 тысячи 508 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 12 августа, в Украине за сутки зарегистрирована 1 тысяча 433 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 752 человека выздоровели, 19 ранее заболевших скончались.