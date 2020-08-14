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Новости
Украина
13 августа 20, 17:56
Украина начнет выдавать е-визы туристам еще трех стран
карантин
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Граждане Индии, Южной Африки и Филиппин смогут дистанционно оформить украинскую визу

Министерство иностранных дел начнет выдавать электронные визы гражданам еще трех стран - Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Централизованное оформление электронных виз стартует с 14 августа.

В МИД напоминают, что для оформления электронной визы необходимо:

  • зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);
  • в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов, оплатить консульский сбор;
  • получить готовую е-визу на электронную почту;
  • для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу.

Также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины, добавили в МИД.

Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ, напомнили в ведомстве.

22 июля Украина отменила визы для граждан шести стран.
liga.net
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