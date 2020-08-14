В Одессе в 102 года умер старейший практикующий врач Украины

В Одессе 12 августа на 103-м году жизни умер врач-дерматовенеролог Петр Петросян. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуг мэр Одессы Геннадий Труханов.

Петросян был старейшим практикующим врачом Украины. В общей сложности он отдал медицине более 77 лет, из которых 40 лет прослужил в армии, а затем, в 65-летнем возрасте, начал карьеру "гражданского" врача и 37 лет проработал в одном и том же медицинском учреждении Одессы.

Петр Петросян родился в 1918 году, как позднее выяснилось, в семье долгожителей. Его отец прожил 90 лет, а мать - 93 года.

В 1942 году окончил Азербайджанский мединститут, имеет высшую квалификационную категорию по специализации "Дерматовенерология". Петр Асланович был участником боевых действий на фронтах Второй мировой войны на должности старшего врача авиаполка, воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Был ранен. Награжден многочисленными орденами и медалями. Полковник медицинской службы в отставке.

В 1976 году был удостоен звания "Заслуженный врач Украины". Имел высшую квалификационную категорию по специализации "Дерматовенерология". Был автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений.