За сутки в Украине побито два антирекорда по COVID-19

Украина за сутки установила два антирекорда по коронавирусу. Первый из них – по количеству заболевших.
14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 1732 новых случая — это антирекорд по количеству новых больных в сутки.
Всего за сутки выздоровел 581 пациент.
Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3129 случаев;
Волынская область — 4529 случаев;
Днепропетровская область — 1658 случаев;
Донецкая область — 1049 случаев;
Житомирская область — 2333 случая;
Закарпатская область — 6080 случаев;
Запорожская область — 1038 случаев;
Ивано-Франковская область — 6320 случаев;
Кировоградская область — 739 случаев;
м. Киев — 10160 случаев;
Киевская область — 4429 случаев;
Львовская область — 11 658 случаев;
Луганская область — 171 случай;
Николаевская область — 770 случаев;
Одесская область — 4732 случая;
Полтавская область — 533 случая;
Ровенская область — 7326 случаев;
Сумская область — 783 случая;
Тернопольская область — 3538 случаев;
Харьковская область — 5583 случая;
Херсонская область — 290 случаев;
Хмельницкая область — 1514 случаев;
Черновицкая область — 7264 случая;
Черкасская область — 1092 случая;
Черниговская область — 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.