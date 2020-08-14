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Новости
Украина
14 августа 20, 11:14
За сутки в Украине побито два антирекорда по COVID-19
COVID-19
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С начала эпидемии коронавируса в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, уже умерли более 2000 человек

Украина за сутки установила два антирекорда по коронавирусу. Первый из них – по количеству заболевших.

14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 1732 новых случая — это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

Всего за сутки выздоровел 581 пациент.

Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3129 случаев;

Волынская область — 4529 случаев;

Днепропетровская область — 1658 случаев;

Донецкая область — 1049 случаев;

Житомирская область — 2333 случая;

Закарпатская область — 6080 случаев;

Запорожская область — 1038 случаев;

Ивано-Франковская область — 6320 случаев;

Кировоградская область — 739 случаев;

м. Киев — 10160 случаев;

Киевская область — 4429 случаев;

Львовская область — 11 658 случаев;

Луганская область — 171 случай;

Николаевская область — 770 случаев;

Одесская область — 4732 случая;

Полтавская область — 533 случая;

Ровенская область — 7326 случаев;

Сумская область — 783 случая;

Тернопольская область — 3538 случаев;

Харьковская область — 5583 случая;

Херсонская область — 290 случаев;

Хмельницкая область — 1514 случаев;

Черновицкая область — 7264 случая;

Черкасская область — 1092 случая;

Черниговская область — 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Второй антирекорд - по госпитализированным – в больницы за это время доставлено 330 человек.

- Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня их уже 330. У нас зафиксировано 19 летальных случаев -  это люди, которые ушли из жизни из-за коронавирусной болезни, - подеркнул Степанов, добавив, что за время пандемии COVID-19 заболели более 87 тысяч украинцев. Из них детей - 6 093, медиков -  9570 медиков. 

Тестов за последние сутки сделано 35 237. Из них методом ПЦР – 18 917, методом ИФА – 16 320.  

13 августа регионы Украины заново поделены на зоны В красную попали три города и пять районов, в оранжевую – практически весь запад страны. Киев с 17 августа будет находитсься в желтой зоне. 

На данный момент разработкой вакцины от коронавируса занимаются разные страны. Создается одновременно около 250 вакцин. Среди них - препараты на основе матричной РНК, реплицирующие или нереплицирующие вирусные векторные вакцины, вакцины на основе ДНК, аутологичные вакцины на основе дендритных клеток. Минимум 17 вакцин находятся на стадии испытаний.
Delo
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