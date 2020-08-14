Под Киевом пройдет конная атака

В 35-ти км от Киева гости смогут отдохнуть в экологически чистом месте и получить огромный заряд позитива от архитектуры Древнего Киева, конных шоу, древнеславянских забав, прогулок на лошадях, экстремальных аттракционов, музеев и экспозиций… И все это в настоящем средневековом городе!

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

15 и 16 августа Древний Киев приглашает совершить увлекательное путешествие во времена Киевской Руси и провести выходные весело и познавательно.

В «Парке Киевская Русь» на территории более 20 гектаров, на основе современных научных знаний воссоздается Древний Киев V-ХIII веков в его реальном размере, а также воссоздается атмосфера той эпохи. Только в Древнем Киеве посетители увидят аутентичные шедевры деревянного зодчества: монументальное оборонное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян X-XIІ веков, воссозданную церковь Х века, ладью – корабль наших предков, средневековую пыточную и даже огромные метательные орудия – требушеты.

Древний Киев – не обычный музей под открытым небом, а настоящий, живой средневековый город. Здесь каждого гостя ждут «собственные исторические открытия». Только в Княжестве Киевская Русь можно окунуться в атмосферу средневековья: услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, выстрелить из лука, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек.

15 и 16 августа гостей ждет сюрприз. В этидни пройдет тур выходного дня «Мир лошадей». Гостей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в конюшне Древнего Киева. Посетители увидят скакунов легендарных пород, выведенных более тысячи лет назад. Гости узнают много интересного о происхождении пород, их особенностях, о том, какую роль в истории человечества они сыграли и о том, какие исторические личности держали этих лошадей в своих конюшнях и ездили верхом на них.

Эти прекрасные животные будут не просто живыми экспонатами выставки. В тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра скакуны поразят зрителей своими умениями!

Гостей Древнего Киева ожидает захватывающее действо – верховая стрельба из лука. Более того, организаторы готовят зрелищную конную атаку – массовую стрельбу верхом на лошадях, скачущих на полном галопе. Посетители также увидят конные разъездки, парад конных княжеских флагов.

Каждый гость сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и совершить прогулку верхом или в экипаже.





Жители Древнего Киева пригласят всех гостей присоединиться к веселью и принять участие в веселых славянских играх, конкурсах, хороводах и танцевальных флеш-мобах.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщайтесь к боевым традициям наших предков!

В Княжестве каждый почувствует себя полноправным жителем Киевской Руси и найдет занятие по душе. На Княжеской конюшне можно покататься на лошадях, на монетном дворе – научиться чеканить монеты «на счастье», а в средневековом тире – метко стрелять из лука. В прохладной антуражной корчме и в беседках на свежем воздухе можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре. Любители необычных фотосессий могут облачиться в костюмы времен Киевской Руси, поразив соц.сети своим необычным образом. В гостях у Волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. А в средневековой лавке ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любители экстрима получат мощный заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30. * В программе возможны изменения

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого –200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com