Украина третий день обновляет антирекорды по COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных системы мониторинга СНБО.

Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);

Киев - 10 392 (232);

Ровенская - 7434 (107);

Черновицкая - 7434 (170);

Ивано-Франковская - 6468 (148);

Закарпатская - 6170 (90);

Харьковская - 5837(254);

Одесская - 4871 (139);

Волынская - 4590 (61);

Киевская - 4495 (66);

Тернопольская - 3635 (97);

Винницкая - 3175 (46);

Житомирская - 2377 (44);

Днепропетровская - 1699 (41);

Хмельницкая - 1539 (25);

Черниговская – 1174 (20);

Черкасская – 1114 (22);

Донецкая - 1073 (24);

Запорожская - 1052 (14);

Николаевская - 797 (27);

Кировоградская - 739 (0);

Сумская - 815 (32);

Полтавская - 544 (11);

Херсонская - 294 (4);

Луганская - 178 (7).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1732 новых случая коронавируса, что было абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране.

Ранее сообщалось, что COVID-19 непосредственно коснулся 5% украинцев.