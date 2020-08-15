Украина третий день обновляет антирекорды по COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных системы мониторинга СНБО.
Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.
Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:
- Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);
- Киев - 10 392 (232);
- Ровенская - 7434 (107);
- Черновицкая - 7434 (170);
- Ивано-Франковская - 6468 (148);
- Закарпатская - 6170 (90);
- Харьковская - 5837(254);
- Одесская - 4871 (139);
- Волынская - 4590 (61);
- Киевская - 4495 (66);
- Тернопольская - 3635 (97);
- Винницкая - 3175 (46);
- Житомирская - 2377 (44);
- Днепропетровская - 1699 (41);
- Хмельницкая - 1539 (25);
- Черниговская – 1174 (20);
- Черкасская – 1114 (22);
- Донецкая - 1073 (24);
- Запорожская - 1052 (14);
- Николаевская - 797 (27);
- Кировоградская - 739 (0);
- Сумская - 815 (32);
- Полтавская - 544 (11);
- Херсонская - 294 (4);
- Луганская - 178 (7).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
Напомним, днем ранее сообщалось о 1732 новых случая коронавируса, что было абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране.
Ранее сообщалось, что COVID-19 непосредственно коснулся 5% украинцев.