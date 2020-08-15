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Новости
Украина
15 августа 20, 09:44
Украина третий день обновляет антирекорды по COVID-19
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За последние сутки обнаружили 1847 новых инфицированных, 33 пациента с коронавирусом скончались.

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных системы мониторинга СНБО.

Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам Украины:

  • Львовская область – 11 824 заболевших (166 за сутки);
  • Киев - 10 392 (232);
  • Ровенская - 7434 (107);
  • Черновицкая - 7434 (170);
  • Ивано-Франковская - 6468 (148);
  • Закарпатская - 6170 (90);
  • Харьковская - 5837(254);
  • Одесская - 4871 (139);
  • Волынская - 4590 (61);
  • Киевская - 4495 (66);
  • Тернопольская - 3635 (97);
  • Винницкая - 3175 (46);
  • Житомирская - 2377 (44);
  • Днепропетровская - 1699 (41);
  • Хмельницкая - 1539 (25);
  • Черниговская – 1174 (20);
  • Черкасская – 1114 (22);
  • Донецкая - 1073 (24);
  • Запорожская - 1052 (14);
  • Николаевская - 797 (27);
  • Кировоградская - 739 (0);
  • Сумская - 815 (32);
  • Полтавская - 544 (11);
  • Херсонская - 294 (4);
  • Луганская - 178 (7).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1732 новых случая коронавируса, что было абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране. 

Ранее сообщалось, что COVID-19 непосредственно коснулся 5% украинцев.
Korrespondent
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