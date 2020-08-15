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Новости
Украина
15 августа 20, 09:51
Наемники РФ четыре раза нарушили перемирие
ООС
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Кроме обстрела вблизи Авдеевки были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили перемирие. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутки 13 августа на Донбассе прошли без обстрелов. В штабе ООС не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины, однако двое украинских военных подорвались на мине. Один из них погиб. Позже стало имя бойца, который погиб от взрыва в ООС.
Korrespondent
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