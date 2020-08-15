"Это неприемлемо", - Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России

Президент Украины прокомментировал решение Беларуси выдать задержанных боевиков-вагнеровцев России. По его словам, произошедшее – "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

- Несколько слов о важном с большой буквы. О тех самых "вагнеровцах", демонов современной войны, которых правительство Беларуси отдал ... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративный ОТДАТЬ третьей стороны. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий, - написал глава Украины в соцсетях.

Он напомнил, что бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, отправили в Россию.

- Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло, - отметил Зеленский.

Он также выразил свою оценку произошедшему, заявив, что считает решение о выдаче боевиков России "мягко говоря, несправедливо, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи".

- Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они - это же про экспансионизм и насилия. Только про насилие, - отметил президент Украины.

По его словам, "сами "вагнеривци" и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике - смерть, должны понимать: все равно придется отвечать".

- Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время. Избежать ответственности никто не сможет, - подытожил президент.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Днем 29 июля в Минске задержали 32 россиян, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. По данным белорусского КГБ, в целом на территорию страны прибыло около 200 боевиков. Якобы их цель - дестабилизировать ситуацию перед выборами президента страны.

По этому поводу глава государства Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза. Президент заявил, что российские СМИ искажают информацию, и призвал Россию объяснить появление своих боевиков в Беларуси. В МИД РФ заявили, что контрактники направлялись транзитом через Минск в Стамбул, но белорусский лидер отнесся к этой версии скептически.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе, подтвердил, что среди задержанных есть те, кто служил в его батальоне. В СБУ, а затем и в Офисе президента Украины заявили, что будут инициировать их экстрадицию. МИД Беларуси ранее заявил, что у некоторых из задержанных есть украинское гражданство. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает украинское гражданство задержанных. Днем 14 августа стало известно о том, что Беларусь передала "вагнеровцев" России.