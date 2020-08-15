На Украину надвигается "холодный" антициклон

На выходных, 15-16 августа, в Украину придет антициклон Emi. Погода будет прохладной, но не дождливой. Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В Прикарпатье в субботу возможны осадки, а в воскресенье в Сумской, Харьковской и Черниговской областях вероятны локальные кратковременные дожди.

Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах +24...+28 градусов. В северных и восточных областях будет прохладнее, термометр покажет +19...+24 градусов.

Ночи на выходных температура воздуха в восточных и северных областях погреется до +9...+13 градусов. "Это уже надо достать не просто пледы, а одеяла", - написала синоптик.

В Киеве 15 и 16 августа будет солнечно, "с красивыми белыми кучевыми облаками". Свежее будет в субботу, термометр покажет около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25...+27.

По словам Натальи Диденко, на следующей неделе в Украину снова вернется жара до +30 градусов и даже выше.

Ранее мы сообщали, что сейсмологи сделали неутешительный прогноз касаемо возможных землетрясений в Украине