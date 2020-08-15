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15 августа 20, 10:53
Названы лучшие сиквелы в истории кино
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Лучшим сиквелом в истории кино зрители выбрали "Паддингтон 2" - историю о забавном медвежонке из Англии

Киносайт Rotten Tomatoes ("Жареные помидоры") на основе отзывов зрителей составил рейтинг 100 лучших сиквелов (продолжение - ред.) в истории кино всех времен.

В первую двадцатку вошли:

"Паддингтон 2" (2018); 
"История игрушек 2" (1999);
"Три цвета: Красный" (1994); 
  "Голдфингер" (1964); 
"История игрушек 3" (2010); 
"Перед полуночью" (2013); 
"Крестный отец 2" (1974);
"Невеста Франкенштейна" (1935); 
"История игрушек 4" (2019);
"Миссия невыполнима: Последствия" (2018);
"Безумный Макс: Дорога ярости" (2015);
"Чужие" (1986); 
"Хороший, плохой, злой" (1966); 
"Зловещие мертвецы 2: Смерть на рассвете" (1987); 
  "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011);
"Суперполицейский 2" (1980); 
"Выборы 2" (2007); 
"Крид: Наследие Рокки" (2015); 
"Властелин колец: Две башки" (2002);
"Перед закатом" (2004).

Ранее сообщалось, что Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в новом фильме Скорсезе.
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