Названы лучшие сиквелы в истории кино

Киносайт Rotten Tomatoes ("Жареные помидоры") на основе отзывов зрителей составил рейтинг 100 лучших сиквелов (продолжение - ред.) в истории кино всех времен.
В первую двадцатку вошли: "Паддингтон 2" (2018);
"История игрушек 2" (1999);
"Три цвета: Красный" (1994);
"Голдфингер" (1964);
"История игрушек 3" (2010);
"Перед полуночью" (2013);
"Крестный отец 2" (1974);
"Невеста Франкенштейна" (1935);
"История игрушек 4" (2019);
"Миссия невыполнима: Последствия" (2018);
"Безумный Макс: Дорога ярости" (2015);
"Чужие" (1986);
"Хороший, плохой, злой" (1966);
"Зловещие мертвецы 2: Смерть на рассвете" (1987);
"Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011);
"Суперполицейский 2" (1980);
"Выборы 2" (2007);
"Крид: Наследие Рокки" (2015);
"Властелин колец: Две башки" (2002);