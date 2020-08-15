Как обманывают пенсионеров в торговых сетях?

Люди, вышедшие на заслуженный отдых, все время вынуждены экономить. Эта привычка выработалась у них даже в мелочах, чем ловко пользуются маркетологи и просто нечестные продавцы. "КП" в Украине" собрала пять основных ловушек, которые любят расставлять для пожилых людей в торговых сетях, и взяла на себя смелость дать несколько советов.

Некоторые магазины устраивают специальную скидку для пенсионеров в определенное время суток или в определенный день. Об этом большими буквами пишут на витринах и в буклетах, желая заманить в магазин побольше покупателей. А маленькими буквами там же указывают, что скидка не распространяется на ряд товаров, которые пенсионеры покупают чаще всего: хлеб, муку, молочные продукты, весовые крупы…

Под скидочный ажиотаж человек старается купить побольше и разного, поэтому на полки выкладывают некондиционные или просроченные товары.

Еще одна ловушка - это акции и уценки. Экономные люди отнимают от пониженной цены свою скидку и набирают побольше. А когда кассир пробивает чек, выясняется, что "пенсионные" скидки на акционные или уцененные товары не распространяются.

Супермаркеты часто практикуют акции "подарок+". Например, к пачке макарон приматывают пачку кетчупа или сок к упаковке с печеньем. Понятно, что каждому человеку приятно получить презент. Используя этот психологический эффект, торговец убивает двух зайцев.

Во-первых, под видом "подарка" избавляется от продуктов, срок годности которых истек или подходит к концу.

Во-вторых, слегка завышает цену ходового товара, получая от больших продаж свою выгоду.

Такой же подвох у акции, которая предполагает покупку двух единиц товара по цене одной или трех по цене двух. В одной "компании" могут идти продукты, которые вы просто не успеете потребить до окончания срока годности. Например, выпить три большие пачки кофе за две недели.

По той же причине не стоит покупать упакованные в лоток фрукты и овощи "-50", то есть в два раза уцененные из-за порчи. Гниль виртуозно прячется под пленкой, товар выглядит как свеженький, а дома оказывается, что весь его придется выбросить.

Многие пенсионеры испытывают комплексы от того, что их считают бедными. И попадаются продавцы, которые любят на этом поиграть. Например, бабушка просит взвесить 100 г сыра, а продавщица плюхает на весы кусок весом 300 г. Завидя смятение в глазах покупательницы, громко приговаривает: "Берите, это вкусно. Неужели не съедите?!" Стыдясь окружающих, пенсионерка раскошеливается сверх рассчитанного на день бюджета.

Запомните и объясните своим родным и знакомым: продавец может допустить погрешность от заявленного покупателем веса максимум в 50 г. Если на весах больше, он должен отрезать новый кусок.

Часто пенсионеры покупают большие расфасовки товара, будучи уверенными, что это экономнее, чем брать маленькие пачки. Но бывает, что стоимость продукта, например стирального порошка в 3-килограммовой упаковке, выше, чем стоимость за килограмм в небольшой картонной пачке. Аналогичный вариант может быть с большими и маленькими чайными коробками.

Приучите знакомых пенсионеров высчитывать стоимость за килограмм любого фасованного продукта. В больших сетевых супермаркетах такая информация часто указана на ценнике. В других магазинах может выручить простой калькулятор.

Пенсионеры чаще смотрят на цену, чем на качество продукта. На полке с пачками масла они скорее возьмут самое дешевое и вместо натурального купят спред. Состав продукта практически невозможно прочитать из-за мелкого шрифта даже в очках.

В овощном отделе по той же причине пожилой человек может не разобрать, что на ценнике указана стоимость товара не за килограмм, а за одну штуку весом 300 г.

Пожилого человека легко обмануть и на кассе - сделать вид, что товар не пробивается, и ввести вручную код более дорогого. Расчет на то, что мелкие буквы в чеке пенсионер сразу не разберет, а всматриваться в чек постесняется, чтобы не задерживать очередь.

Научите своих знакомых брать в магазин сильную лупу и не стесняться ею пользоваться.

Для многих пенсионеров современные технологии не до конца понятны. Например, как происходит расчет банковской карточкой. Пользоваться ею они умеет, но не знают приемов, которые применяют мошенники. И дабы избежать насмешек, выполняют все, что скажет кассир. Например, дважды вводят ПИН-код.

После успешного первого введения кассир может обмануть покупателя, сказав, что оплата не прошла, и попросить повторить попытку. А при втором введении пожилой человек либо заплатит за свой товар дважды, либо деньги снимут за чужую покупку.

Важно: если кассир говорит об ошибке оплаты после введения ПИН-кода, нужно у него требовать чек из терминала об этой ошибке. И сверить на нем время и дату.

Также посоветуйте пенсионерам не давать в руки кассиру банковскую карту для оплаты. Так мошенник за кассой может разглядеть CVVкод - три цифры на обороте карты и воспользоваться этим в своих целях.

Пенсионерам свойственно искать, где дешевле. Ради экономии в 10-20 гривен они за один поход могут зай­ти и в супермаркет за крупой, и на рынок за дешевыми овощами, и в ларек, где продают колбасы и сыры тех же фирм, что в больших магазинах, но на треть дешевле.

На рынках и в небольших магазинчиках главная опасность - это обвес. И чем больше вы берете продукта, тем реальнее, что вас обманут. На трех яблоках могут набросить 10 г. А вот на килограмме - уже все 100 и даже 200 г.

То же самое в небольших магазинчиках: вместо полкило сосисок запросто бросить на подготовленные к подобным трюкам весы 350 г.

Третий предмет, которым полезно вооружиться, совершая продуктовый шопинг, - это ручные весы. Лучше проверять покупки до того, как вы оплатили товар, но и после разоблачения обмана вам вернут деньги. У продавца свои страхи и комплексы, он тоже не хочет выглядеть постыдно в глазах окружающих.