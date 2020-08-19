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Новости
Украина
16 августа 20, 13:10
За сутки больше всего новых зараженных COVID в трех областях
коронавирус
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Суточный прирост больных коронавирусом составил более 1,6 тысяч человек. При этом выздоровело 392 пациента.

В Украине за прошедшие сутки выявили 1637 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в воскресенье, 16 августа.

Так, отмечается, что "лидерами" по инфицированию стали Ивано-Франковская, Черновицкая и Харьковская области.

Общее число выявленных случаев достигло 91 356. При этом выздоровели уже 47 822 пациента  (накануне - 393), скончалось 2 068 жителей Украины а скончавшегося 2011 украинцев (из них накануне 24 человека).

Статистика коронавируса по областям:

  • Винницкая область - 3213 (+38)
  • Волынская область - 4644 (+54
  • Днепропетровская область - 1725 (+26)
  • Донецкая область - 1088 (+15)
  • Житомирская область - 2430 (+53)
  • Закарпатская область - 6246 (+76)
  • Запорожская область - 1085 (+33)
  • Ивано-Франковская область - 6626 (+158)
  • Кировоградская область - 742 (+3)
  • Киев - 10538 (+146)
  • Киевская область - 4530 (+35)
  • Львовская область - 11951 (+127)
  • Луганская область - 178 (0)
  • Николаевская область - 808 (+11)
  • Одесская область - 4964 (+93)
  • Полтавская область - 548 (+4)
  • Ровенская область - 7538 (+105)
  • Сумская область - 854 (+39)
  • Тернопольская область - 3732 (+97)
  • Харьковская область - 6065 (+228)
  • Херсонская область - 299 (+5))
  • Хмельницкая область - 1581 (+42)
  • Черновицкая область - 7617 (+183)
  • Черкасская область - 1148 (+34)
  • Черниговская область - 1206 (+32)

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализированных. Глава Минздрава отметил, что такую цифру страна достигла впервые.
Korrespondent
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