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Новости
Украина
16 августа 20, 13:23
Жена и дети Валерия Цепкало прибыли в Украину
Цепкало
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Семью политику несколько часов не выпускали из территории РФ.

Семью Валерия Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, выпустили из территории России в направлении Украины. Об этом политик написал в своем "Фейсбуке".

- У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!, - отметил он.

В ночь с 15 на 16 августа Цепкало заявил, что его супругу Веронику с двумя детьми удерживали несколько часов на российско-украинской границе. 

- Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, - сообщил Цепкало.

По его словам, этот инцидент он расценивает как давление на него из-за политической деятельности.

Как пишут "РИА.Новости", в штабе политика подтвердили, что семья Цепкало уже прибыла в Украину. Теперь политик планирует вместе с женой и детьми переехать на время в Варшаву.

- Там он планирует встретиться с "очень влиятельными" политиками из Вашингтона, - отмечено в сообщении.

Сам Цепкало по данному поводу ничего не писал.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было передано 160 тысяч подписей, но ЦИК Беларуси признал достоверными менее 80 тысяч из них.

24 июля Цепкало с двумя детьми выехал из Беларуси. Политик боялся, что его арестуют на родине.

Белорусские правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье о получении взятки и объявили его в розыск. Цепкало также объявлен в межгосударственный розыск на территории России.
kp.ua
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