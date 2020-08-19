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Новости
Украина
16 августа 20, 21:02
Сепаратисты нарушили условия перемирия на Донбассе
ООС
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Возле временно неподконтрольной Ужовки сепаратисты начали обустраивать свои позиции вопреки договоренностям ТКГ.

На Донбассе сепаратисты один раз нарушили условия перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 16 августа.

За сегодня обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.

"Между тем, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного. Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют", - сказано в заявлении.

Кроме того, сегодня был задержан снайпер так называемой "ЛНР".

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", - добавили в штабе.

Напомним, что ранее сепаратисты четыре раза нарушили перемирие. Кроме обстрела вблизи Авдеевки тогда также были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений.
Korrespondent
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