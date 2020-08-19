Как будут работать садики осенью?

С 1 сентября дошкольные учреждения будут работать по новому принципу.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина. Их будут закрывать на 14 дней.

Уровни опасности определяются по трем критериям, установленным в государстве. Это количество загруженных коек, критерий по количеству тестов на 100 тысяч населения, и последний критерий, который четко показывает динамику заболевания – это количество выявленных больных на 100 тысяч населения за 14 дней.

Отмечается, что детские учреждения будут закрывать до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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