COVID: За сутки заболевших выявили во всех регионах Украины

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Ровенской (178 случаев), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) и Львовской (128) областях, а также в Киеве (104). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
По всей стране за сутки COVID-19 диагностировали у 1464 человек. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 92 820 заболевших, 2089 умерших и 48 164 выздоровевших.
Динамика эпидемии по регионам:
Львовская область – 12 979 заболевших (128 за сутки);
Киев - 10 642 (104);
Черновицкая - 7782 (165);
Ровенская - 7716 (178);
Ивано-Франковская - 6790 (164);
Закарпатская - 6329 (83);
Харьковская - 6156 (91);
Одесская - 5062 (98);
Волынская - 4707 (63);
Киевская - 4554 (24);
Тернопольская - 3817 (85);
Винницкая - 3234 (21);
Житомирская - 2479 (49);
Днепропетровская - 1750 (25);
Хмельницкая - 1618 (37);
Черниговская - 1233 (27);
Черкасская – 1165 (17);
Донецкая - 1094 (6);
Запорожская - 1118 (33);
Николаевская - 819 (11);
Кировоградская - 743 (1);
Сумская - 891 (37);
Полтавская - 557 (9);
Херсонская - 301 (2);
Луганская - 184 (6).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.На прошлой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.