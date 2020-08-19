Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.44
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 августа 20, 09:46
В Украине за сутки 1616 новых случаев коронавируса
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Коронавирус в Украине

По состоянию на 9:00 вторника, 18 августа, в Украине было 94 тысячи 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 тысяч 925 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса, 761 человек выздоровел, а ? — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 1 млн 315 тысяч 409 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3272 случая;

Волынская область — 4792 случая;

Днепропетровская область — 1772 случая;

Донецкая область — 1100 случаев;

Житомирская область — 2497 случаев;

Закарпатская область — 6435 случаев;

Запорожская область — 1154 случая;

Ивано-Франковская область — 6959 случаев;

Кировоградская область — 746 случаев;

город Киев — 10730 случаев;

Киевская область — 4620 случаев;

Львовская область — 12 260 случаев;

Луганская область — 185 случаев;

Николаевская область — 832 случая;

Одесская область — 5158 случаев;

Полтавская область — 565 случаев;

Ровенская область — 7828 случаев;

Сумская область — 966 случаев;

Тернопольская область — 3902 случая;

Харьковская область — 6360 случаев;

Херсонская область — 304 случая;

Хмельницкая область — 1628 случаев;

Черновицкая область — 7954 случая;

Черкасская область — 1167 случаев;

Черниговская область — 1250 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 тысяча 885 сообщений о подозрении на коронавирус.
Delo
Ещё по теме:
В Украине выздоровели 8 чел. с подозрением на коронавирус
В Украине резко выросло число зараженных медиков
В Украине резко вырос прирост зараженных COVID-19
В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты
noimageВ Славянске найдено массовое захоронение убитых в 2014 году
noimageЯблочный спас: что можно и что нельзя делать
noimageОперацию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины
Лента новостей