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Новости
Украина
18 августа 20, 16:17
Операцию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины
КГБ
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Операция с задержанием российских наемников сорвалась из-за "слива" информации Офису президента, пишут СМИ.

Операцию с боевиками частной военной компании Вагнера в Беларуси устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, пишет УП во вторник, 18 августа, со ссылкой на собеседников в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ.

"По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по ЧВК Вагнера. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Им уже даже купили билеты", - говорится в сообщении.

Как утверждается, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в украинском аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать "вагнеровцев".

Операцию не удалось реализовать, пишет УП, поскольку замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил о ней президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку.

"После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И операцию отложили на несколько дней", - говорится в сообщении.

После этого, как утверждается, произошел "слив" информации в ФСБ РФ. В результате чего "вагнеровцев" задержали беорусские силовики, а впоследствии их передали России.

Кроме того, сообщается, что именно из-за этой операции Зеленсикй уволил руководителя разведки Минобороны Василия Бурбу, а Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.

Как сообщалось, Зеленский резко отреагировал на выдачу боевиков РФ. Глава государства заявил, что власти Беларуси пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий, когда выдавали боевиков "третьей стороне".

 
Korrespondent
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