В Славянске найдено массовое захоронение убитых в 2014 году

Полиция в Славянске обнаружила захоронение с неопознанными телами при расследовании гибели граждан в 2014 году в результате вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило министерство внутренних дел.

По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время захвата Славянска незаконными вооруженными формированиями в 2014 году.



Образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз для установления личности погибших.



Захоронение находилось на территории кладбища в Славянске. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.



Как сообщалось ранее, на Донбассе военнослужащие Операции объединенных сил задержали стрелка-снайпера "ЛНР", который, по его словам, добровольно решил сдаться. Напомним, контрразведчики СБУ задержали в районе ООС бывшего представителя НВФ, участвовавшего в обстрелах позиций украинских военных.

