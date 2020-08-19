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Новости
Украина
18 августа 20, 18:41
В Славянске найдено массовое захоронение убитых в 2014 году
раскопки
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Останки принадлежат погибшим во время захвата Славянска незаконными вооруженными формированиями в 2014 году.
Полиция в Славянске обнаружила захоронение с неопознанными телами при расследовании гибели граждан в 2014 году в результате вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило министерство внутренних дел.
 
По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время захвата Славянска незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. 
 


Образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз для установления личности погибших.
 


Захоронение находилось на территории кладбища в Славянске. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.
 


Как сообщалось ранее, на Донбассе военнослужащие Операции объединенных сил задержали стрелка-снайпера "ЛНР", который, по его словам, добровольно решил сдаться.
 
Напомним, контрразведчики СБУ задержали в районе ООС бывшего представителя НВФ, участвовавшего в обстрелах позиций украинских военных.
Korrespondent
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