Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, получил обвинительный акт. Об этом УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
На вопрос, вручили ли обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".
На прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Отметим, что Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, также вручили обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.
Как сообщалось, защита Андрея Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета.