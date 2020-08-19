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Новости
Украина
18 августа 20, 19:38
Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты
Антоненко
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Адвокат подозреваемого в деле Шеремета Андрея Антоненко - Станислав Кулик - сообщил о вручении обвинения.
Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, получил обвинительный акт. Об этом УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
 
На вопрос, вручили ли обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".
 
На прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
 
Отметим, что Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, также вручили обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.
 
Как сообщалось, защита Андрея Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета.
Korrespondent
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