В Полтавской области газовики уничтожают скифское городище

В селе Комышня Миргородского района Полтавской области газовики строят скважину, уничтожая городище скифской эпохи. Об этом сообщает Охранная археологическая служба в Facebook в среду, 19 августа.

Работами по строительству скважины занимается филиал Полтавагаздобычи. Уже уничтожено более 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей.

При этом в валах собрано, в частности, фрагменты лепных сосудов, фрагменты скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).





Отмечается, что факт разрушения городища был обнаружен экспедицией Охранной археологической службы Украины еще 6 июня, о чем безотлагательно было сообщено Укргаздобыче, Нафтогазу, Департаменту культуры и туризма Полтавской ОГА и Нацполицию.

Тем не менее 17 августа археологов, которые пытались провести обследование разрушенной части, не допустили на объект. Они утверждают, что их оттеснила охрана с автоматическим оружием.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области "черные копатели" повредили скифский курган. Вандалы вырыли в скифском царском кургане Нечаева могила яму двадцать метров глубиной, нанеся серьезный ущерб уникальному памятнику истории.

Также сообщалось, что СБУ пресекла контрабанду раритетов скифского периода. Житель Днепра скрыл сорок семь предметов скифского периода в так называемых технологических полостях вагона.