В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 10 945.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 155 человек, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного летального случая. С начала эпидемии выздоровели 3 484 пациента.

По состоянию на 19 августа количество активных больных в столице составляет 7 306.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 232 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.