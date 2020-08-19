Установлен новый "коронавирусный" антирекорд

Украина поставила новый антирекорд в заболеваемости коронавирусом: в течение последних 24 часов опасную болезнь подтвердили у 1 967 украинцев. В целом в стране COVID-19 заболели 96 403 человек. При этом за последние сутки скончалось 28 ранее заболевших (всего – 2 144), выздоровели - 812 (в целом – 49 737). Количество активных больных – 44 522.

В Киеве уже 10 945 заболевших (за последние сутки – 215 случаев). Среди регионов больше всего заболевших на Харьковщине (+247) и Львовщине (+188). Много новых больных в Черновицкой (+154) Ивано-Франковской (+163), Ровенской (+125), Закарпатской (+117), Одесской (+123) областях.

Данные по регионам:

Винницкая область - 3323 (+51)

Волынская область - 4878 (+86)

Днепропетровская область - 1816 (+44)

Донецкая область - 1122 (22)

Житомирская область - 2536 (+39)

Закарпатская область - 6552 (+117)

Запорожская область - 1179 (25)

Ивано-Франковская область - 7122 (+163)

Кировоградская область - 748 (+2)

м. Киев - 10945 (+215)

Киевская область - 4685 (+65)

Львовская область - 12448 (+188)

Луганская область - 194 (+9)

Николаевская область - 857 (25)

Одесская область - 5281 (+123)

Полтавская область - 582 (+17)

Ровенская область - 7953 (125)

Сумская область - 1023 (+57)

Тернопольская область - 4001 (+99)

Харьковская область - 6607 (+247)

Херсонская область - 312 (8)

Хмельницкая область - 1678 (50)

Черновицкая область - 8108 (+154)

Черкасская область - 1175 (8)

Черниговская область - 1278 (+28)

Накануне Израиль и Украина обратились к хасидам, которые планируют поехать на Рош ха-Шан в Умань, воздержаться от поездки. Или строго соблюдать карантин. Авторы заявления напоминают, что по инициативе Владимира Зеленского Рош ха-Шана приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет отметить этот праздник полноценно в соответствии с традициями.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости не снижается, в ВОЗ выступили против карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19. Они обосновали это тем, что экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

С 13 августа Украина заново поделила регионы на зоны карантина. Теперь в красной находится три города и пять районов, в оранжевой – практически весь запад страны. Киев с 17 августа попадает в желтую зону.