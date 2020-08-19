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Новости
Украина
19 августа 20, 09:22
Установлен новый "коронавирусный" антирекорд
коронавирус
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СНБО обнародовала свежие данные по заболеванию.

Украина поставила новый антирекорд в заболеваемости коронавирусом: в течение последних 24 часов опасную болезнь подтвердили у 1 967 украинцев. В целом в стране COVID-19 заболели 96 403 человек. При этом за последние сутки скончалось 28 ранее заболевших (всего – 2 144),  выздоровели -  812 (в целом – 49 737).  Количество активных больных – 44 522.

В Киеве уже 10 945 заболевших (за последние сутки –  215 случаев). Среди регионов больше всего заболевших на Харьковщине (+247) и Львовщине (+188).  Много новых больных в Черновицкой (+154)  Ивано-Франковской (+163), Ровенской (+125), Закарпатской (+117), Одесской (+123)   областях.

Данные по регионам:

  • Винницкая область - 3323 (+51)
  • Волынская область - 4878 (+86)
  • Днепропетровская область - 1816 (+44)
  • Донецкая область - 1122 (22)
  • Житомирская область - 2536 (+39)
  • Закарпатская область - 6552 (+117)
  • Запорожская область - 1179 (25)
  • Ивано-Франковская область - 7122 (+163)
  • Кировоградская область - 748 (+2)
  • м. Киев - 10945 (+215)
  • Киевская область - 4685 (+65)
  • Львовская область - 12448 (+188)
  • Луганская область - 194 (+9)
  • Николаевская область - 857 (25)
  • Одесская область - 5281 (+123)
  • Полтавская область - 582 (+17)
  • Ровенская область - 7953 (125)
  • Сумская область - 1023 (+57)
  • Тернопольская область - 4001 (+99)
  • Харьковская область - 6607 (+247)
  • Херсонская область - 312 (8)
  • Хмельницкая область - 1678 (50)
  • Черновицкая область - 8108 (+154)
  • Черкасская область - 1175 (8)
  • Черниговская область - 1278 (+28)

Накануне Израиль и Украина обратились к хасидам, которые планируют поехать на Рош ха-Шан в Умань, воздержаться от поездки. Или строго соблюдать карантин. Авторы заявления напоминают, что по инициативе Владимира Зеленского Рош ха-Шана приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет отметить этот праздник полноценно в соответствии с традициями. 

Несмотря на то, что уровень заболеваемости не снижается, в ВОЗ выступили против карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19. Они обосновали это тем, что экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. 

С 13 августа Украина заново поделила  регионы на зоны карантина. Теперь в красной находится три города и пять районов, в оранжевой – практически весь запад страны. Киев с 17 августа попадает в желтую зону.   
kp.ua
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