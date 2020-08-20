Умер выдающийся ученый Борис Патон

19 августа стало известно о смерти выдающегося ученого Бориса Патона. Многолетний президент Национальной академии наук Украины скончался в возрасте 101 года.

Как сообщает "УП" со ссылкой на источники в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Соболезнования по поводу смерти Патона выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той потери, которую сегодня понесла Украины. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", — написал Зеленский.

К соболезнованиям также присоединился и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Его вклад в развитие украинской науки — неоценимый, и именно благодаря его неустанному труду сегодня мы можем гордиться нашей Национальнок академией наук. Его непреодолимый оптимизм и жажда к познанию вдохновляли!", — написал он.

Ранее Борис Патон отказался подавать свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые состоялись 16 апреля. В последний раз он был переизбран в 2015 году, тогда ему было 96 лет.

Патон — советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1962 года — президент Национальной академии наук Украины. С 1953 года — директор Института электросварки имени Е. О. Патона. Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) Президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины.

Депутат Верховного Совета СССР (1962—1989), член Президиума Верховного Совета УССР (1963—1980), президент Международной ассоциации академий наук, почетный член Римского клуба, почетный гражданин Киева (1998) и Мариуполя (1998).