В МАУ отменили 12 рейсов в Европу и изменили график

На сайте авиакомпании Международные авиалинии Украины заявили, что из-за карантина обновили программу полетов на начало осени. Отменили рейсы в 12 европейских городов: в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаки ( LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву (WAW).

- Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам (АMS) - Киев, Киев - Лондон (LGW) - Киев, Киев - Париж (CDG) - Киев, Киев - Ницца (NCE) - Киев, Киев - Милан ( MXP) - Киев, Киев - Дубай (DXB) - Киев, Киев - Каир (CAI) - Киев, Киев - Мюнхен (MUC) - Киев, Киев - Баку (GYD) - Киев, Киев - Стамбул (IST) - Киев, Одесса - Стамбул (IST) - Одесса, Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев, Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса, Киев - Ереван (EVN) – Киев, Киев - Мадрид (MAD) – Киев, - сообщили в пресс-службе МАУ.

Отметили, что внутренние рейсы запланировали по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS). Рейсы хотят постепенно восстановить.

- Со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков, Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр, Киев - Харьков (HRK) - Киев, Киев - Днепр (DNK) - Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев - Милан (MXP) – Киев, - заявили в МАУ.

В компании предупредили, что изменят частоту некоторых рейсов:

Это касается и внутренних рейсов.

В авиакомпании SkyUp также до середины сентября отменили 3 авиарейса по Украине.

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