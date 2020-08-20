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Новости
Украина
19 августа 20, 22:15
Начался всеукраинский крестный ход в Почаевскую лавру
крестный ход в Почаевскую лавру
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Паломники за семь дней планируют пройти больше 200 км из Хмельницкой области в Тернопольскую.
Несколько тысяч верующих УПЦ из разных областей Украины в среду, 19 августа, приехали в Каменец-Подольский и начали ход крестный ход в Почаевскую лавру.

Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNews.
 
Паломники за семь дней планируют пройти больше 200 км из Хмельницкой области в Тернопольскую. В среднем они должны преодолевать около 30 км в день.
 
Среди участников крестного хода: взрослые с детьми, а также пожилые люди. Они намерены идти окружными дорогами, лишь иногда выходя на главные трассы. 
 
Верующие взяли с собой палатки и карематы, на которых планируют спать под открытым небом. "Этой традиции уже больше 200 лет. Несмотря на все вызовы 2020 года, люди решили обычай не нарушать", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в конце июля Православная церковь Украины и Украинская православная церковь МП решили не проводить крестный ход в честь 1032 годовщины крещения Киевской Руси из-за карантина.
Korrespondent
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