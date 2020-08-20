В Украине рекордное количество смертей от коронавируса

Коронавирус унес жизни 40 украинцев всего за сутки. Таким образом, был установлен новый антирекорд. Об этом во время брифинга 20 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

- Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это очередной грустный антирекорд, который установлен во время пандемии. 40 человек, 40 украинцев ушли из жизни за прошлые сутки из-за коронавирусной болезни, - сказал он.

Также 19 августа в Украине установлен еще один антирекорд. На этот раз - было наибольшее количество случаев коронавирус за сутки. Заразились 2 134 человека, из них 100 детей и 160 медицинских работника. Госпитализировали 407 человек.

Статистика эпидемии по регионам:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что 20 августа будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина. Ожидается, что зонирование будет в не менее чем 13 регионах. Но это количество может быть и гораздо большим из-за роста числа заболевших.