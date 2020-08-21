Зеленский прокомментировал информацию о "сливе дела ЧВК"

Президент Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о сливе спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", - сказал Зеленский.
В ответ на уточняющий вопрос, планировалась операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы ставите такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?". 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера.
12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников: некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России.
СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента сорвал операцию.
Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
Глава ОП Ермак заявляет, что история о срыве спецоперации по ЧВК - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества". Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Василий Бурба сказал, что не считает возможным комментировать это дело.