Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.53
USD
27.46
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 августа 20, 22:50
Зеленский прокомментировал информацию о "сливе дела ЧВК"
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Зеленский заявил, что не знает "ни о каком сливе какой-то там операции"

Президент Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о сливе спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", - сказал Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы ставите такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?".

29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 


12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников: некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России.  

СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента сорвал операцию. 

Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.

Глава ОП Ермак заявляет, что история о срыве спецоперации по ЧВК - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества". Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Василий Бурба сказал, что не считает возможным комментировать это дело.
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский рассказал об общении с Коломойским
Зеленский дал интервью "Украинской правде". О чем говорили?
Президент Зеленский утвердил новый праздник
У Зеленского прогнозируют совсем другую ситуацию с COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кравчук заявил об ультиматуме России по Донбассу
noimageВ Украине рекордное количество смертей от коронавируса
Лента новостей