Экс-командир "Азова" о деятельности пятой колонны в Украине

"За шесть лет власть не создала ни одного законного предохранителя для возвращения пророссийских политиков в политическое поле. А власть Зеленского сделала все, чтобы они начали наращивать свои силы ", - сообщил Жорин.

В качестве доказательств реванша пророссийских сил, представитель Нацкорпуса приводит факты покупки медиаресурсов Медведчуком, возвращение Портнова и других соратников Януковича в Украине, а также создание силовых отрядов при партии ОПЗЖ под руководством Ильи Кивы.

Также, руководитель штаба Национального Корпуса уверен, что уличные акции протеста с 2014 года является важным инструментом привлечения внимания общества и борьбы с коллаборационистами. В то же время, это не единственный метод, который использует партия: "Огромный объем работы мы проводим в юридической плоскости. Мы обращались в СБУ, Министерства юстиции, Окружного суда - не только по вопросам деятельности партий, но и персонально по Шарию, Медведчуку, Кивы и т.д. "

По словам Максима Жорина, пятая колонна является одной из самых больших угроз в Украине. "Мы понимаем свой путь, и будем продолжать работать комплексно - в юридической плоскости и уличными акциями", - обещает политик.