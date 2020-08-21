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Новости
Украина
21 августа 20, 10:54
Экс-командир "Азова" о деятельности пятой колонны в Украине
Максим Жорин
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В своем интервью порталу Politeka экс-командир полка "Азов", а ныне руководитель Центрального штаба Нацкорпусу Максим Жорин объяснил, почему в последнее время активизировались акции его политической силы против партии Шария и ОПЗЖ.
В своем интервью порталу Politeka экс-командир полка "Азов", а ныне руководитель Центрального штаба Нацкорпусу Максим Жорин объяснил, почему в последнее время активизировались акции его политической силы против партии Шария и ОПЗЖ.

"За шесть лет власть не создала ни одного законного предохранителя для возвращения пророссийских политиков в политическое поле. А власть Зеленского сделала все, чтобы они начали наращивать свои силы ", - сообщил Жорин.

В качестве доказательств реванша пророссийских сил, представитель Нацкорпуса приводит факты покупки медиаресурсов Медведчуком, возвращение Портнова и других соратников Януковича в Украине, а также создание силовых отрядов при партии ОПЗЖ под руководством Ильи Кивы.

Также, руководитель штаба Национального Корпуса уверен, что уличные акции протеста с 2014 года является важным инструментом привлечения внимания общества и борьбы с коллаборационистами. В то же время, это не единственный метод, который использует партия: "Огромный объем работы мы проводим в юридической плоскости. Мы обращались в СБУ, Министерства юстиции, Окружного суда - не только по вопросам деятельности партий, но и персонально по Шарию, Медведчуку, Кивы и т.д. "

По словам Максима Жорина, пятая колонна является одной из самых больших угроз в Украине. "Мы понимаем свой путь, и будем продолжать работать комплексно - в юридической плоскости и уличными акциями", - обещает политик.
censor.net.ua
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