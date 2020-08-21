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Новости
Украина
21 августа 20, 12:39
Глава САП Холодницкий подал в отставку
Холодницкий
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Глава САП написал заявление об отставке. По данным СМИ, он станет советником президента.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Заявление он опубликовал в Facebook в пятницу, 21 августа. 

Как пишет издание Vesti, Холодницкий может быть назначен советником президента Владимира Зеленского.

"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію.
Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку.
14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня…", - пишет Холодницкий.


 


"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта - была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону - уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", - рассказал собеседник издания.
Холодницкий возглавлял САП с конца 2015 года.

 
Korrespondent
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